"КОНи" изъяли 1,5 килограмма наркотиков у преступной группировки в Петербурге

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов обезопасили город от очередных продавцов наркотиков.

В Петербурге пресекли незаконную деятельности группировки наркоторговцев. У членов организации изъяли 1,5 килограммов запрещенных веществ.

Задержание преступников произошло 11 декабря. Представители управления по контролю за оборотом наркотиков и сотрудники Красносельского отделения полиции провели совместную операцию по выявлению злоумышленников. Выяснилось, что задержанные молодые люди занимались продажей наркотиков. Они распространяли товар путем “закладывания” во дворах, а с клиентами связывались при помощи специальных телефонов.

Сообщается, что оперативники обвиняют в преступлении восемь человек. Двое из них являлись организаторами, еще трое занимались “закладками”, остальные били диспетчерами и обнальщиками, которым переводили деньги за продукцию. Отметим, что в банде была женщина 33-х лет.

В настоящее время пятеро участников находятся под стражей. Остальные отпущены под подписку о невыезде.