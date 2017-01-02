КНР потребовала от США объясниться по делу Сноудена

Власти страны с критикой отнеслись к позиции Вашингтона в отношении других стран.

В Китае упрекнули США в критике других стран в области военной угрозе. Глава китайского Министерства обороны У Цянь считает, что Америка сама еще не объяснилась по делу бывшего сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена.

В 2013 году агент обнародовал информацию о методах электронной слежки американских спецслужб. Выяснялось, что речь шла даже о разговорах зарубежных лидеров. В Китае заявили, что США запятнали себя в вопросе кибербезопасности и о сих пор не не предоставили объяснений по делу, при этом упрекая в угрозе другие страны.

В Китае есть один фразеологизм, который гласит: "Вор громче всех кричит "держи вора". Американские чиновники безосновательно критикуют Китай, однако, на мой взгляд, каждое их слово и выражение описывают США,

- сказал У Цянь.

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