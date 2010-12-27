КГИОП не признал памятником культуры Метеорологический павильон Лансере

Чиновники решили не давать статус объекта культурного наследия творению русского архитектора.

Петербургский КГИОП не станет признавать павильон на Малой Конюшенной улице в качестве объекта культурного наследия. Парламентарии города обеспокоены состоянием метеорологического строения, созданного архитектором Николаем Лансере.

Как отмечают депутаты ЗакСа, чиновники написали в отчете о том, что у здания не выявлено особенностей, по которым его можно отнести к историческим ценностям. Например. среди претензий - самовольное видоизменения объекта, проведенное в 90-ых годах. В этот период были восстановлены некоторые элементы убранства павильона. Также представители комиссии отметили тот факт, что сейчас строения находится не на том месте, на котором он был изначально установлен. Утрачены барограф и термограф - устройства, которые фиксировали изменения в колебаниях погодных условий.

Все проблемы вызваны "депортацией" памятника в 30-е годы. Действительно, в 1997 году павильон восстановили не на прежнем месте у Невского проспекта (там в том же году поставили памятник Гоголю), а сдвинули вглубь улицы, на пересечение с Чебоксарским переулком. К этому решению приложил руку один из авторов теперешнего заключения Никита Явейн, бывший в то время председателем КГИОП. Непонятно, почему Лансере должен отвечать за решения Явейна? заявляет один из защитников метеорологического павильона Кирилл Страхов

В настоящее время представители партии "Яблоко" по региону собираются обжаловать заключение КГИОПа.

Фото: Piter.tv