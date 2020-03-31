Известный дворник-миллионер Петербурга отметила день рождения прямо на смене

73-летняя уборщица Невского проспекта получила 1 млн руб. в подарок.

Ирина Михайловна Жидкова, дворник из Санкт-Петербурга, отметила 73-й день рождения на работе. Об этом сообщает "КП-Петербург".

Женщина более 30 лет трудится на Невском проспекте и стала популярной после публикации ролика блогера Рафката Шакирова. Видео набрало миллионы просмотров, а россияне собрали для нее свыше 1 млн руб. на день рождения.

Она вышла на смену 3 сентября в обычное время с 6:00 до 14:00. Позднее встретилась с семьей и отпраздновала дома в кругу близких. Собранные деньги дворник планирует потратить на лечение. По ее словам, необходимы две операции.

В разговоре с изданием женщина отметила, что любит свою работу и не может оставить Невский проспект без внимания. На спецформе у нее вышиты инициалы и сокращение "Н П" — "Невский проспект".

В октябре она возьмет отпуск и планирует провести время на даче у сына под Выборгом.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга