Издержки профессии: в Петербурге проститутка подавилась презервативом и умерла

И смех и грех: молодая путана скончалась из-за застрявшего презерватива в горле.

В Санкт-Петербурге скончалась девушка на работе. Несчастный случай произошел на Петроградской стороне.

Проститутка подавилась презервативом после предоставленной услуги мужчине, однако спастись ей не удалось. Происшествие случилось на Большой Пушкарской улице. Известно, что презерватив перекрыл путане дыхательные пути, в результате чего она задохнулась. Мужчина также не смог помочь девушке, так как сразу после оказания услуги ушёл из борделя. Об инциденте он даже не подозревал.

Полиция посчитала смерть проститутки несчастным случаем.