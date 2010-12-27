Пожилой петербуржец попал в реанимацию после избиения медбратом психиатрической больницы

Персонал настаивает на случайности произошедшего.

В психиатрической больнице имени Николая Чудотворца сотрудник жестоко избил 62-летнего пациента. Виновником нападения на пожилого человека стал медбрат. В результате жертва оказалась в реанимационном отделении. У петербуржца диагностировали разрыв селезенки, геморрагический шок второй степени и гемоперитонеум. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительных органов.

Инцидент произошел днем 22 июля. Около полудня 31-летний мужчина в рабочее время ударил рукой по животу беззащитного пенсионера. От боли тот потерял сознание. В таком виде его и обнаружили. Сейчас он в тяжелом состоянии.

Теперь медбрат дает показания в полиции. По версии задержанного, они вместе со стариком упали с лестницы. Однако, рапорт главного врача говорит о том, что сотрудник с пациентом упал не на лестницу, а на кровать. В ситуации разбираются оперативники.

Фото: Piter.tv