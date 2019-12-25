Из-за лжеминера Ефремова в Петербурге эвакуировали 208 человек

Мужчина заявил о заложенной в ТЦ бомбе и нападении на школу.

В среду, 3 июня, в полицию позвонил мужчина, представившийся Ефремовым, и заявил о нападении на школу и заложенной в ТЦ бомбе. Как рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах, звонок совершили с территории Украины.

Полиция отправилась на осмотр 79 торговых центров и 214 школ, поскольку господин Ефремов не уточнил, каким зданиям грозит опасность. В ходе проверки никаких опасных веществ и устройств не обнаружили, однако из ТЦ "Июнь" на Индустриальном проспекте пришлось эвакуировать 208 человек. В других торговых центрах и школах эвакуацию решили не проводить.

Материалы проверки направили в главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и области.

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