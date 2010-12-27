Ремонт Пантелеймоновского моста ограничет движение по Фонтанке

В Петербурге начнут ремонтировать Пантелеймоновский мост.

В Санкт-Петербурге ГБУ "Мостотрест" планирует перекрасить Пантелеймоновский мост. В связи с этим движение по Фонтанке будет ограничено несколько дней текущего месяца.

В учреждении сообщают, что ремонт моста начнется с 16 октября в 8.00 утра и продлятся до 18.00 вечера 20 числа. На следующий день бригада работников снова перекроет движение, на три дня – до 18.00 вечера 24 октября. 25 октября работы начнутся в 08.00 и будут завершены в полночь 27 октября.

Отметим, что на ремонт трех мостов понадобилось 33 миллиона рублей. Также все ремонтные работы планируется завершить до 2019 года.