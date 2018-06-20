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Из-за разводки Ладожского моста на три часа перекроют трассу "Кола"
Сегодня, 15:53
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TretyakovaS

Из-за разводки Ладожского моста на три часа перекроют трассу "Кола"

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Ограничения введут 23 апреля.

Во вторник, 23 апреля на федеральной трассе Р-21 "Кола" ограничат движение на три часа.  Об этом сообщает ФКУ "Упрдор "Северо-Запад".

Ладожский мост придется развести для выполнения ремонтных работ металлического деформационного шва на одной из опор. Мост будет разведен с 00:00 до 03:00 23 апреля.

В ФКУ "Упрдор"Северо-Запад" рассказали, сейчас на переправе перекрыта одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга. Движение транспорта в сторону Петрозаводска осуществляется по двум полосам.

Теги: новости петербурга, новости спб, ограничение движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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