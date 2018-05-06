Из-за невнимательности водителя автобуса пострадала пожилая женщина

В Красном Селе невнимательный водитель автобуса зажал в дверях пожилую пассажирку. Женщина отделалась порванной одеждой и испугом.

В Красном Селе водитель автобуса зажал в дверях пожилую женщину. Об этом сообщают очевидцы.

Инцидент произошел вечером 5 мая. Пожилая пассажирка не успела выйти из автобуса №145А, а двери уже захлопнулись, зажав руку пенсионерки. Водитель, по всей видимости, произошедшего не заметил и начал движение. Женщине пришлось бежать за автобусом, попутно ударяя двери транспорта сумкой. По словам очевидцев, крики пассажиров не особо спасли ситуацию. Транспортное средство остановилось только после того, как самаритянин-автолюбитель перегородил дорогу.

Пассажирка отделалась рваной одеждой и испугом. Водитель автобуса принес извинения пожилой женщине в виде денежного вознаграждения.

Видео: Транспортный КОЛЛАПС г. Красное Село