Из-за снега число ДТП в Петербурге выросло на треть

Из-за выпавшего в ночь на 30 ноября снега в Северной столице на треть увеличилось число аварий на дорогах. Водителей просят соблюдать осторожность.

Как всегда неожиданно выпавший снег привел к ухудшению ситуации на дорогах Петербурга. Отдел пропаганды УГИБДД отмечает, что на восемь вечера четверга, 30 ноября, количество ДТП выросло на треть. На вечер 29 ноября поступило 349 заявок об авариях, а к тому же времени 30 ноября – 474.

В связи с ухудшением погодных условий, выпадением обильных осадков в виде снега, образованием снежного наката на дороге рекомендуем водителям вспомнить "зимнюю" манеру вождения, быть внимательнее и осторожнее, передвигаясь на транспортных средствах по петербургским улицам. Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Впрочем, некоторые водители приняли самые радикальные меры для предотвращения ДТП. Они оставили машины, а сами пересели на метро. Из-за этого на некоторых станция была необычное столпотворение.

Видео: Piter.tv