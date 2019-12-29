Из-за коронавируса в России подорожал чеснок

Народ доверяет проверенным средствам

Цена чеснока в России выросла на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие сведения приводит ЕМИСС и статистика "Такском".

Эксперты считают, что цену на чеснок продолжат расти и дальше. В начале февраля килограмм чеснока в России стоил в среднем 246 рублей.

Исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков считает, что оснований для резкого подорожания чеснока нет, так как урожай прошлого года был хорошим. Аналитики же считают, что рост цен вызван массовыми сообщениями о коронавирусе.