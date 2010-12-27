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Из за фильма "Он вам не Димон" задержали директора ФБК
Сегодня, 9:01
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nadiputintseva
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Из за фильма "Он вам не Димон" задержали директора ФБК

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В управление ФССП по Москве доставлен директор ФБК Роман Рубанов

Утром, 10 октября, около собственного дома судебными приставами задержан директор Фонда Борьбы с Коррупцией (ФБК)  Роман Рубанов. Об этом он сообщил в своем twitter.

Поводом для задержания стал отказ ФБК удалять фрагменты нашумевшего фильма о Дмитрии Медведеве и Алишере Усманове "Он вам не Димон". Главу оппозиционного фонда везут в управление ФССП по Москве.

Также Рубанов сообщает, что судебный пристав пообещала дать  Навальному реальный уголовный срок за то же неисполнение решения суда. 

Фото: twitter / Роман Рубанов

Теги: новости россии , он вам не димон
Категории: Новости России

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