Из за фильма "Он вам не Димон" задержали директора ФБК

В управление ФССП по Москве доставлен директор ФБК Роман Рубанов

Утром, 10 октября, около собственного дома судебными приставами задержан директор Фонда Борьбы с Коррупцией (ФБК) Роман Рубанов. Об этом он сообщил в своем twitter.

Поводом для задержания стал отказ ФБК удалять фрагменты нашумевшего фильма о Дмитрии Медведеве и Алишере Усманове "Он вам не Димон". Главу оппозиционного фонда везут в управление ФССП по Москве.

Также Рубанов сообщает, что судебный пристав пообещала дать Навальному реальный уголовный срок за то же неисполнение решения суда.

Фото: twitter / Роман Рубанов