Лолита три часа не выходила после концерта к петербургским фанатам

Давление стало причиной ухудшения самочувствия артистки.

После петербургского концерта звезда шоу-бизнеса Лолита Милявская в течение трех часов не выходила к поклонникам. Выяснилось, что артистка плохо себя чувствует. Однако, самым терпеливым фанатом все же удалось обнять исполнительницу и сфотографироваться с ней.

Лолита извинилась за долгое ожидание, а после отправилась на Московский вокзал. Там звезда была замечена за покупкой прессы в дорогу. Затем дива заняла место в Гранд Экспрессе и отбыла в Москву.

Напомним, что певица выступала вечером 14 ноября в стенах БКЗ "Октябрьского".

Фото: ВКонтакте/Лолита Милявская

Видео: Instagram