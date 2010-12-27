Из-за бесхозного предета закрыли метро "Озерки"

Станцию метро "Озерки" закрыли из-за бесхозного предмета. Пассажиров эвакуировали в 12.18.

Второй за четверг, 14 декабря, закрытой станцией подземки стали "Озерки". Пассажиров попросили покинуть вестибюли в 12.18. Как уточняют в метрополитене, причина в бесхозном предмете.

Поезда проезжают станцию без остановок. пассажирам приходится дожидаться открытия станции около входа и на соседних станциях. В вестибюлях и переходах метрополитена объявляют .что станцию закрыли по техническим причинам.

Ранее Piter.tv сообщал, что метро "Пушкинская" закрыли из-за бесхозного предмета на платформе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург