Из-за бесхозного предета закрыли метро "Озерки"

Второй за четверг, 14 декабря, закрытой станцией подземки стали "Озерки". Пассажиров попросили покинуть вестибюли в 12.18. Как уточняют в метрополитене, причина в бесхозном предмете.
Поезда проезжают станцию без остановок. пассажирам приходится дожидаться открытия станции около входа и на соседних станциях. В вестибюлях и переходах метрополитена объявляют .что станцию закрыли по техническим причинам.
Ранее Piter.tv сообщал, что метро "Пушкинская" закрыли из-за бесхозного предмета на платформе.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург