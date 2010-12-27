Из-за аварии и дорожных работ КАД встал в пробку в сторону Кронштадта: машины едут 7 км/ч

КАД встал от Приморского шоссе до Кронштадта.

На КАД в сторону Кронштадта образовывается огромная пробка. Об этом сообщают автолюбители в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Из-за дорожных работ, которые проводятся на дамбе (от Приморского шоссе к Кронштадту) скапливается огромная пробка. Автомобили едут, в среднем, 7 км/ч.

Этот участок можно было проехать за 1 час, в 19.40 добавилось ДТП, теперь встали вообще намертво. Пишут очевидцы

Но Петербуржцы не отчаиваются. Они любуются заливом, закатом, а также с помощью различных мобильных приложений у них есть возможность переписываться со своими соседями по пробке.

Автолюбители советуют добираться до дома на "тот берег залива" через город, так как думают, что это будет гораздно быстрее.

Фото: Яндекс.Пробки