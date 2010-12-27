Из-за ДТП на юге КАД скопилась серьезная пробка

Из-за ДТП на внешнем кольце КАД образовалась пятикилометровая пробка. Об инциденте очевидцы сообщили в социальных сетях.

По словам свидетелей, участниками аварии стали четыре транспортных средства, о состоянии водителей информации не поступало. Автомобили столкнулись перед съездом на Софийскую улицу.

Пробка растянулась от КАД в районе поселка Шушары до Вантового моста. В целом дорожно-транспортная ситуация оценивается в 4 балла.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Большеохтинском мосту загорелась маршрутка.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"