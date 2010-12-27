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Из-за ДТП на юге КАД скопилась серьезная пробка
Сегодня, 19:47
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nadezhda_sib

Из-за ДТП на юге КАД скопилась серьезная пробка

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Из-за ДТП на внешнем кольце КАД образовалась пятикилометровая пробка. Об инциденте очевидцы сообщили в социальных сетях.

По словам свидетелей, участниками аварии стали четыре транспортных средства, о состоянии водителей информации не поступало. Автомобили столкнулись перед съездом на Софийскую улицу. 

Пробка растянулась от КАД в районе поселка Шушары до Вантового моста. В целом дорожно-транспортная ситуация оценивается в 4 балла. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Большеохтинском мосту загорелась маршрутка. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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