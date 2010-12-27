Из дома на Маршала Захарова ушел 16-летний подросток и прихватил 90 тысяч рублей

Мальчик ушел из дома 9 июля в 8:00.

Днем ранее в полицию Красносельского района обратилась 46-летняя петербурженка с заявление о пропаже сына. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Со слов заявительницы, ее 16-летний сын ушел из дома около восьми утра 9 июля. Семья проживает в доме №16 по проспекту Маршала Захарова. С собой подросток забрал 90 тысяч рублей. До настоящего времени домой он так и не возвращался.

Проводится проверка. Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск и обнаружение несовершеннолетнего.

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