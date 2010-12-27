Из-под пятна застройки комплекса "Оборона и блокада Ленинграда" вынесены инженерные сети

"Водоканал" завершил работу над извлечением конструкций из-под земли.

Из-под пятна застройки музейно-выставочного комплекса"Оборона и блокада Ленинграда" специалисты закончили выносить инженерные сети. Работами занимались сотрудники "Водоканала". Они закончили строительно-монтажные работы по выносу водовода.

Представители пресс-службы организации отметили, что был заменен участок чугунного водовода, который подает питьевую воды на Главную водопроводную станцию Красногвардейского района Петербурга. Также был уложен участок, который идет по обходному пути, минуя пространство застройки объекта.

Сейчас идет процесс санитарной обработки трубопровода и гидравлические испытания.

Фото: ГУП "Водоканал"