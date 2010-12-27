Весенний порыв: петербургские грабители забрали из секс-шопа семь подарочных сертификатов

В Петербурге ограбили интим-магазин на 37 тысяч рублей.

Петербургские грабители посетили секс-шоп "Бруно" на Новочеркасском проспекте, 41/14. Предметом ограбления стали подарочные сертификаты.

Злоумышленники явились в магазин интим-товаров в первый день весны в 16.00. У 30-летнего продавца стащили ноутбук, который принадлежал торговой точке, одну тысячу рублей из кассы и семь подарочных сертификатов "Бруно". Отмечается, что каждый сертификат был рассчитан на 3000 рублей. После проделанного любители "взрослых штучек" покинули помещение.

Установлено, что в результате налета ущерб составил 37 тысяч.

Сотрудник магазина смог запомнить автомобиль, на котором исчезли грабители, а также описал внешность одного из них.