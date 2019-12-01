Из инфекционной больницы Новочеркасска ушли все врачи

В больнице остался только средний медицинский персонал.

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи. Теперь пациентам горожан придется проезжать десятки километров в областные медучреждения.

Об увольнении врачей сообщили на сайте администрации Новочеркасска. Известно, что в клинике работали трое докторов старше 70 лет. Все они подали заявления на увольнение в ноябре.

По решению Минздрава Ростовской области все взрослые пациенты должны ездить за помощью медицинские учреждения Аксая и Ростова-на-Дону.

Ранее мы писали о том, что в Мордовии РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство.