Петербуржец обеднел 1,7 млн рублей пока менял колесо на авто

Злоумышленников молодой человек не заметил.

Сотрудник дилерского центра Mercedes-Benz остался без 1 700 000 рублей пока менял пробитое колесо на служебном авто, сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел примерно в шесть часов вечера 29 октября в Калининском районе Петербурга. 20-летний сотрудник автоцентра вышел на проспекте Науки, поставил машину на домкрат и приступил к замене пробитого колеса. Сумку со своими документами и деньгами, которые ему одолжил друг, парень оставил в салоне.

По всей видимости пострадавший решил не закрывать машину, так как борсетка с ключами от квартиры, правами, паспортом и 1 700 000 рублей бесследно исчезла из салона. Водитель воров не заметил, а видеорегистратора в авто не было.

Петербуржец обратился в полицию. Единственное, что он заметил – это остановившуюся впереди его машины "Шкоду".

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге девушка отравилась неизвестным препаратом и впала в кому‍.

Фото: Pixabay