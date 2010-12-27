  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Участника организованной преступной группы передали правоохранителям из Бразилии
Сегодня, 14:28
60
nadezhda_sib

Участника организованной преступной группы передали правоохранителям из Бразилии

0 0

Преступник прилетел на FIFA-2018, где его и задержали.

Из России экстрадировали участника организованной преступной группы Родриго Денарди. В июне 2018-го года он прибыл в Петербург на чемпионат мира по футболу. Там его и задержали. Об этом 20-го июня сообщила пресс-служба МВД России.

Гражданин Италии был участником банды, которая устраивала вооруженные грабежи почтовых отделений в Бразилии. Летом 2018 у оперативников появилась информация, что разыскиваемый преступник прибудет рейсом Мюнхен - Санкт-Петербург. Он прилетел в Россию, чтобы посетить матч Бразилия - Коста-Рика.

Родриго Денарди задержали и поместили под стражу. Спустя год в его передали представителям правоохранительных органов Бразилии, где его ждет тюремный срок. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге "теневой" банкир извлек более 9 млн рублей

Фото: мвд.рф

Теги: бразилии, родриго денарди
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии