Участника организованной преступной группы передали правоохранителям из Бразилии

Преступник прилетел на FIFA-2018, где его и задержали.

Из России экстрадировали участника организованной преступной группы Родриго Денарди. В июне 2018-го года он прибыл в Петербург на чемпионат мира по футболу. Там его и задержали. Об этом 20-го июня сообщила пресс-служба МВД России.

Гражданин Италии был участником банды, которая устраивала вооруженные грабежи почтовых отделений в Бразилии. Летом 2018 у оперативников появилась информация, что разыскиваемый преступник прибудет рейсом Мюнхен - Санкт-Петербург. Он прилетел в Россию, чтобы посетить матч Бразилия - Коста-Рика.

Родриго Денарди задержали и поместили под стражу. Спустя год в его передали представителям правоохранительных органов Бразилии, где его ждет тюремный срок.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге "теневой" банкир извлек более 9 млн рублей.

Фото: мвд.рф