Авиакомпания Turkish Airlines стала первым перевозчиком, который возобновил рейсы.

В четверг, 6 августа, стало известно о том, что из Пулково в Турцию вылетели более 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Как оказалось, из Петербурга в Турцию вылетели 545 пассажиров, а в обратном направлении в Северную столицу вернулись 403 пассажира. Отмечается, что авиакомпания Turkish Airlines стала первым перевозчиком.

Напомним, что перелёты в Стамбул выполняются со 2 августа 2020 года. Также петербуржцев ожидает возобновление рейсов в Анталью. Планируется, что это направление откроют 10 августа.

Ранее мы сообщали о том, что с 15 августа из Казани в Петербург запустят ежедневные авиарейсы.

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