Из Петербурга в Литву экстрадировали мужчину, обвиняемого в убийстве

Обвиняемого разыскивал Интерпол за убийство моряка.

Интерпол отправил запрос в Россию по экстрадиции моряка. Военный проходит по делу о семье африканского диктатора. Сейчас фигуранта расследования экстрадировали на родину, на территорию Литвы.

Известно, что 32-летнего иностранца переправили домой через аэропорт "Пулково". Артура Виноградова забирали представители организации и судебные приставы.

Ранее мужчина работал на сухогрузе Rio Ekuku. Этот корабль упоминался в "панамских архивах" из-за экономической помощи нескольким странам. В частности, Экваториальной Гвинеи и президенту Теодоро Обиангу.

В международный розыск мужчина объявлен с января 2011 года. Он находился на сухогрузе, который плыл из Турции в Гвинею. На борту судна обнаружили труп. По прибытию в порт тело погибшего не стали вскрывать, а забальзамировали и переправили в Литву. Существует несколько версий того, как погибла жертва. Для подтверждения экспертиз пришлось даже эксгумировать тело. Исследование показало. что причиной смерти стал разрыв внутренних органов, а также массивная кровопотеря.Травмы коллеге нанес Виноградов. В 2017 году ему вынесли обвинительный приговор заочно. За два дня до решения суда фигурант выехал в Россию.

Отметим, что задержали Виноградова еще в июне 2019 года. У иностранца оказалась просрочена виза. Долгое время гражданин жил на нелегальном положении в стране.

Ранее Piter.tv писал о том, что сценаристы "Игры престолов" подписали письмо против политических репрессий в России.

Фото: Piter.tv