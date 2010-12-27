"Химки" обыграли "Зенит" в матче Евролиги

Матч завершился вечером 7 ноября.

Игра между баскетбольными клубами "Зенит" и "Химки" закончился поражением команды из Петербурга. Матч на 7 ноября закончился со счетом 87:73.

Встреча соперников началась в 20:00 на "Сибур Арене" в Северной столице. "Зенит" активно атаковал защиту гостей, однако первые десять минут закончились равным счетом. К большому перерыву петербургский клуб уступал "Химкам" 9 очков. На последнюю четверть команда выходила при "-8". Сравнять счет и вырваться вперед сине-бело-голубым так и не удалось.

В понедельник, 4 ноября, "Зенит" проиграл ЦСКА в рамках 6-го тура Евролиги, разрыв составил три очка. В следующий раз клуб из Петербурга сыграет 10 ноября в домашнем матче с "Енисеем".

Фото: пресс-служба БК "Зенит"