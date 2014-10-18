Итоги IV бизнес-премии "АиФ-City. Статус" подвели в Петербурге

Мероприятие завершило деловой сезон 2025 года, объединив финалистов, приглашенных гостей и организаторов.

В четверг, 27 ноября, в самом сердце Петербурга состоялась IV ежегодная церемония награждения победителей бизнес-премии "АиФ-City. Статус", организованная Издательским домом "Аргументы и факты" в честь 10-летия журнала "АиФ-City". Победители восьми основных категорий премии были определены голосованием более 100 тыс. жителей Петербурга и Ленинградской области, а Оргкомитет присудил особые призы за значимые заслуги в развитии региона, пишет spb.aif.ru.

Мероприятие завершило деловой сезон 2025 года, объединив финалистов, приглашенных гостей и организаторов, которые смогли насладиться великолепием дегустационного меню ресторана, услышать поздравления и увидеть дефиле модели Fashion Point в изысканных нарядах бренда "Дэ-Лара-Миа".

В хожде мероприятия быди объявлены победители специальных номинаций, отмечающих яркие достижения отдельных лиц и проектов:

— Меценат года — Павел Кейв, успешный предприниматель, сооснователь бренда премиальной бытовой техники Omoikiri, активно занимается благотворительной деятельностью.

— Преподаватель года в сфере персонального брендинга и публичных выступлений — Кристина Гирёва, создательница Академии личного бренда, организатор форума "Деловой день" и клуба "Супер Медиа Персона".

— Эксперт в области семейного психического здоровья — Марина Терземан, доктор медицинских наук, руководитель центра семейной психологии "Формула детства".

— Производитель лучших решений для энергосбережения — компания "Супротек", известная своими инновациями в автомобильной индустрии и поддержкой спорта.

— Проект года в недвижимости — ГК "Вертикаль", разработчик жилого комплекса "Знатный" в Московском районе, удачно интегрировавшего современные архитектурные тенденции с историческим наследием старой макаронной фабрики.

— Премию "Из Петербурга с любовью" получила Анжела Цапко, гендиректор холдинга "Луч", открывшая детский сад "ПЭДИ" в реставрируемом памятнике архитектуры "дача Дицмана" в Анапе.

— Интерактивный проект года — авторы интеллектуальной игры "Культ Мафия", Михаил Абрашкин и Денис Котовский, создавшие популярное развлечение, способствующее развитию стратегических способностей и логики.

— Приз "Архитектор моды" достался известному дизайнеру Ларисе Глазырани, художнице, творящей одежду и аксессуары как искусство, продемонстрировавшей на вечере свою последнюю коллекцию.

Организованная в 2022 году премия "АиФ-City. Статус" ежегодно чествует предприятия и деятелей Северо-Западного региона, становясь площадкой взаимодействия бизнеса, общественности и профессиональных сообществ. Лауреаты выбираются путем народного голосования, список претендентов формируется редколлегией.

