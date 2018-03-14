Италия и Испания сыграли вничью в первом тайме полуфинала

На двоих команды нанесли в створ ворот один точный удар.

После первого тайма полуфинала Евро-2020 сборная Италии и Испании не забили ни одного гола, но порадовали зрителей парой очень опасных моментов.

В середине первых 45 минут игры вратарь испанцев Симон вышел за пределы штрафной зоны и оставил ворота пустыми, но игроки соперников не смогли нанести удар. Через несколько минут его визави Доннарумма отбил удар с 10 метров.

Напомним, что победитель этого матча 11 июня сыграет в финале против кого-то из пары "Англия-Дания", которые сыграют свой полуфинал 7 июня.

Видео: ninulitt / ultravino / Instagram