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Италия и Испания сыграли вничью в первом тайме полуфинала

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На двоих команды нанесли в створ ворот один точный удар.

После первого тайма полуфинала Евро-2020 сборная Италии и Испании не забили ни одного гола, но порадовали зрителей парой очень опасных моментов.

В середине первых 45 минут игры вратарь испанцев Симон вышел за пределы штрафной зоны и оставил ворота пустыми, но игроки соперников не смогли нанести удар. Через несколько минут его визави Доннарумма отбил удар с 10 метров.

Напомним, что победитель этого матча 11 июня сыграет в финале против кого-то из пары "Англия-Дания", которые сыграют свой полуфинал 7 июня. 

Видео: ninulitt / ultravino / Instagram 

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Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Лента новостей,

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