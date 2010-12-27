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Итальянские СМИ узнали об интересе "Зенита" к Андреа Раноккиа
Сегодня, 18:14
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Butenko
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Итальянские СМИ узнали об интересе "Зенита" к Андреа Раноккиа

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Уже этой зимой звезда "Интера" Андреа Раноккиа может оказаться в Петербурге.

Петербургский "Зенит" не хочет отказываться от агрессивного стиля ведения трансферной работы. Уже ближайшей зимой в стан сине-бело-голубых может перейти итальянский защитник Андреа Раноккиа. Об этом сообщают итальянские СМИ. 

Первыми о переговорах между двумя клубами написало издание Inter-News. По данным итальянцев, "Зенит" готов выложить за 29-летнего защитника сборной Италии кругленькую сумму. На этом якобы настаивает земляк Андреа, и тренер петербуржцев Роберто Манчини. Ориентировочное подписание контракта может произойти уже в январе 2018 года.

Ранее "Зенит" уже заявлял об интересе к итальянцу. Однако в летнюю трансферную кампанию переход Андреа Раноккии в "Зенит" не состоялся: "Интер" не нашел замену игроку сборной, и отказался продавать звезду в Россию.

Фото: FC Internazionale, website

Теги: андреа раноккиа , зенит , новости спорта
Категории: Спорт Футбол в России и Европе

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