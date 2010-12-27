Итальянские СМИ узнали об интересе "Зенита" к Андреа Раноккиа

Уже этой зимой звезда "Интера" Андреа Раноккиа может оказаться в Петербурге.

Петербургский "Зенит" не хочет отказываться от агрессивного стиля ведения трансферной работы. Уже ближайшей зимой в стан сине-бело-голубых может перейти итальянский защитник Андреа Раноккиа. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Первыми о переговорах между двумя клубами написало издание Inter-News. По данным итальянцев, "Зенит" готов выложить за 29-летнего защитника сборной Италии кругленькую сумму. На этом якобы настаивает земляк Андреа, и тренер петербуржцев Роберто Манчини. Ориентировочное подписание контракта может произойти уже в январе 2018 года.

Ранее "Зенит" уже заявлял об интересе к итальянцу. Однако в летнюю трансферную кампанию переход Андреа Раноккии в "Зенит" не состоялся: "Интер" не нашел замену игроку сборной, и отказался продавать звезду в Россию.

Фото: FC Internazionale, website