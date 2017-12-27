Истребители и бомбардировщики СУ совершили посадку на автодорогу в Ростовской области

Минобороны опубликовало видео конвейерной посадки истребителей Су-30М2 и бомбардировщика Су-34 на дорожное полотно в Ростовской области.

Минобороны опубликовало видео посадки самолетов Южного военного округа на автодорогу в Ростовской области в рамках ЛТУ.

В тренировке были задействованы истребители СУ-30М2 и бомбардировщик СУ-34 Южного военного округа. Сообщается, что экипажи впервые отработали конвейерную посадку на автомобильную дорогу. В связи со сложными метеорологическими условиями посадка осуществлялась без полной посадки. Самолеты касались шасси дорожного покрытия и снова взмывали в небо. Летчики трижды посадили самолеты на дорогу шириной 18 метров. Кроме этого, во время тренировочных полетов экипажи истребителей и бомбардировщика провели условный бой с противником, выполнив фигуры высшего пилотажа.

В комментариях под видео один из местных жителей отметил, что в этот день в Ростовской области был очень сильный ветер и снегопад.

Видео: Минобороны