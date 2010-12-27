Историки СПбГУ находятся в поисках утраченного иконостаса Смольного собора

Ученые хотят воссоздать утерянный иконостас Смольного собора

Ученые-историки Санкт-Петербургского государственного университета собирают материалы для поиска иконостаса Смольного собора. С начала года им удалось отыскать архивные документы, а также аналоги иконостаса в Царском Селе.

Известно, что последний иконостас архитектора и автора проектов многих зданий Москвы и Петербурга, Максимилиана Месмахерав в 1875 году был установлен в Смольном Воскресения Христова соборе. После революции памятник пострадал, но его каркас сохранялся в интерьере до момента, пока здание не передали в ведение Государственного музея истории Ленинграда. Несколькометровую конструкцию было решено разобрать и больше о ней ничего не известно.

Руководитель рабочей группы и директор Института истории СПбГУ Абдулла Даудов предполагает, что иконостас могли уничтожить полностью, так как тогда было время воинствующего атеизма, но директор напомнил, что иногда произведения искусства находили в самых неожиданных местах.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры предложил воссоздать иконостас по собранным чертежам, изображениям и документам. Также ориентирами может стать аналог религиозного памятника, хранящийся в фондах ГМЗ "Царское Село".

На сегодняшний день основные поиски материалов об иконостасе Смольного собора закончены. Рабочая группа все же надеется найти оригинальные фрагменты памятника. В связи с этим специалисты будут рады любым историческим сведениям и возможном местонахождении конструкции.

Фото: instagram / stpetersburgguide