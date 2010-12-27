В квартире матери Захарченко обнаружили склад крупной денежной суммы

Следствием склад в квартире матери Захарченко был арестован.

Следственный комитет арестовал склад, в котором было около 20 млн рублей, $600 тыс. и €20 тыс. Его нашли в квартире матери бывшего замначальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко.

Изветно, что квартира, в которой хранились незаконно полученные средства, находится в Москве на Мичуринском проспекте. Однако Захарченко стоит на своем и утверждает, что все найденое ему не пренодлежит. Мать его уверяет, что все средства являются сбережением и доходом от продаж недвижимости.

Напомним, Дмитрия Захарченко подозревают в получении $800 тыс. при содействии генерала МВД и сотрудника ФСБ. Кроме того, ему дополнительно вменяют взятку в 3,5 млн рублей.

Фото: Энциклопедия компромата