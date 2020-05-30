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В США протестировали маски с электрическими полями против коронавирусов

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Пока проект еще не прошел рецензирование, однако первые тесты показали его работоспособность.

В США провели первые исследования масок, защищающих от бактерий при помощи с электрического поля. Разработкой занимаются ученые из университета Индианы, сообщили в журнале IEEE Spectrum. 

Принцип работы маски основывается на взаимодействии влаги и содержащихся в ткани вкрапления цинка и серебра. При определенной влажности между ними начинает проходить слабый электрический ток, образующий защитное поле. Отмечается, что для функционирования разработки никакое дополнительное питание не нужно.

Пока проект еще не прошел рецензирование, однако первые тесты показали его работоспособность. Исследование пока не проводили с COVID-19, однако маски успели опробовать на бактериях коронавируса свиньи и человеческого коронавируса, вызывающего простуду.

Видео: YouTube / IU Vice President for Research

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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