Аршавин борется за звание лучшего игрока в истории Лиги Чемпионов

Голосование продлится до вечера вторника, 6 марта.

Испанский телеканал Movistarplus решил провести голосование на лучшего российского футболиста в истории Лиги чемпионов с 1992 года. Опрос был размещен в официальном Twitter медиа.

Для участия в конкурсе испанцы отобрали четверых российских игроков – бывший полузащитник португальской "Бенфики" и испанской "Сельты" Александр Мостовой экс-полузащитник "Сельты" и "Реал Сосьедада" Валерий Карпин, бывший нападающий лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин и экс-полузащитник португальского "Порту" Дмитрий Аленичев. Отметим, что последний единственный из российских игроков выигрывал Лигу Чемпионов в составе португальского гранта в 2004 году.



На данный момент в опросе лидирует Андрей Аршавин. Голосование продлится до вечера вторника, 6 марта.

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Фото: Андрей Аршавин/вк