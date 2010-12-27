Vueling отменил полеты из Петербурга в Аликанте и Барселону: людям вернут деньги

Причиной отмены рейсов 28 и 29 апреля стала забастовка сотрудников.

Популярная испанская авиакомпания Vueling на два дня приостановила полеты из Петербурга в Аликанте и Барселону. Также отменены рейсы в обратном направлении. Об этом сообщают в пресс-службе Пулково. Фирменные самолеты Vueling прекратят полеты между странами 28 и 29 апреля. Это связано с забастовкой сотрудников авиаперевозчика, которые требуют повышения зарплат и увеличения социальных льгот. После окончания забастовки рейсы будут возобновлены.

Сейчас администрация Vueling предлагает россиянам вернуть билеты в кассы за денежные выплаты. Кроме того, есть возможность перенести запланированный вылет на более позднюю дату. Отметим, что похожая ситуация наблюдается и в Москве. Там также заморожены все полеты Vueling.

Фото: PIter.TV