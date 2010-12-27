Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Петербурге задержали радикального исламиста
Сегодня, 16:47
0
TretyakovaS
136

В Петербурге задержали радикального исламиста

0
 
 

В Петербурге был задержан радикальный исламист из Таджикистана.

В Петербурге задержали радикального исламиста. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", вечером 8 мая у дома 8 по Рузовской улице оперативники ФСБ и сотрудники Центра "Э" остановили 32-летний гражданин Таджикистана. В результате проверки выяснилось, что мужчина находился в федеральном розыске за МВД Республики Таджикистан как обвиняемый, скрывшийся от следствия. Мигранту вменяют часть 2 статьи 189 УК Таджикистана.

Уголовное дело возбудили в апреле 2014 года, а в октябре 2015-го подозреваемого объявили в розыск. По данным МВД Таджикистана, задержанный является приверженцем радикального ислама. 

Все новости района
Теги: криминал , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5