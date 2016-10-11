В Ленинградской области нашли искусанный труп без штанов

В одном из лесов Ленобласти прохожий обнаружил искусанный труп мужчины

В городе Лодейное поле местный житель, прогуливаясь по лесному массиву, наткнулся на страшную находку - без штанов лежал искусанный труп мужчины.

Известно, что труп был обнаружен 5 ноября и уже успел подгнить. У мертвого мужчины было сильно покусано лицо, а штаны были сняты и намотаны вокруг пояса. Из одежды на погибшем также были носки и футболка.

Прибывшие на место происшествия службы установили, что кроме укусов признаков насильственной смерти обнаружено не было. Погибший мужчина был нормального телосложения, ростом 180 см, с темными волосами.

Труп отправлен на экспертизу для установления причины смерти. Правоохранительные органы выясняют личность погибшего и причины случившегося.