Ирина Иванова поблагодарила рабочих Пролетарского завода за труд

Депутат ЗакСа поздравила Пролетарский завод с 200-летним юбилеем.

11 сентября Пролетарский завод в Санкт-Петербурге отмечает 200-летие. Депутат городского Законодательного собрания Ирина Иванова поздравила предприятие с юбилеем и поблагодарила рабочих, а также ветеранов, трудившихся в годы войны и блокады.

Иванова отметила, что завод стоял у истоков отечественного машиностроения. Он пережил революции, войны, смены эпох и экономических укладов, но продолжил работу и выпуск продукции, которую ждёт страна. По словам депутата, сегодня предприятие остаётся одним из главных игроков в судовом и энергетическом машиностроении.

Завод выполняет стратегические государственные заказы и обеспечивает полный цикл производства — от проектирования до сервисного сопровождения. Иванова отдельно поблагодарила ветеранов, которые держали цеха в годы войны и блокады, нынешних рабочих и инженеров за труд и профессионализм, а также тех, кто продолжает династии и передаёт опыт, сохраняя связь поколений.