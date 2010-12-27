Петербургские инвестпроекты от 15 млрд рублей получат землю без торгов

Губернатор города подтвердил наличие новых льгот у крупных инвесторов.

Георгий Полтавченко подписал новый закон, по которому инвестиционные проекты, превышающие 15 миллиардов рублей, будут получать льготы. Крупные вкладчики смогут приобретать землю для реализации инициатив без проведения торгов.На смежных территориях инвесторам разрешат создавать объекты социальной инфраструктуры и жилой сектор.

Единственным условием для получения льготы на землю заявлен переход строящегося объекта культуры или спорта в городскую собственность после его ввода в эксплуатацию.

Отметим, что изменения в законодательстве вступят в силу через десять дней.

Фото: Piter.tv