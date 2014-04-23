Инвесторы вложили в экономику Ленинградской области более 458 млрд рублей за 2020 год

Результат оценили как "отличный".

Объем инвестиций в основной капитал Ленинградской области по итогам 2020-го года составил 458,1 млрд рублей. По сравнению с 2019-м годом показатель вырос на 5,2%. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Без учета субъектов малого предпринимательства инвестиции составляют 369,9 млрд рублей. По словам губернатора Александра Дрозденко, это отличный результат для "пандемийного" года. Он также выделил преимущества региона: расположение, логистику, рынок сбыта, квалификационные кадры, поддержка бизнеса любого уровня.

Среди инвесторов, вложивших в прошлом году более миллиарда, Новотранс", "ЕвроХим Северо-Запад", "Ультрамар", "Апатит" ("ФосАгро"), "РусХимАльянс" и другие.

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