Еще на двух станциях красной ветки метро Петербурга появились помощники для инвалидов

Специалисты дистанции обеспечения мобильности пассажиров появились еще на двух станциях петербургского метрополитена. Специалисты помогают инвалидам, пенсионерам и мамам с колясками.

С субботы, 2 декабря, в метрополитене Северной столицы еще на двух станциях появились сотрудники дистанции обеспечения мобильности пассажиров. Помощники для инвалидов появились на станции "Автово" и "Кировский завод".

Всего на сегодняшний день работники Дистанции обеспечения мобильности пассажиров дежурят уже на 57 станциях подземки, этот список регулярно пополняется. Пресс-служба метро

Специалистов можно узнать по ярким жилетам с международным знаком доступности на спинах. Они помогают инвалидам на креслах, ходунках и костылях, людям с нарушением зрения. Кроме того, помогают спускать и поднимать детские коляски и тяжелые сумки пенсионеров.