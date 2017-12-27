В Иерусалиме пролетел инопланетный корабль

Жители и гости Иерусалима увидели неопознанный летающий объект, который заставил всех буквально замереть на несколько секунд.

Недавно в дневное время в Иерусалиме в людном месте пролетел небольшой яркий летающий объект. Путешественники и местных жителей были в шоке от увиденного.

По словам очевидцев, незадолго до появления НЛО, они слышали мощный шум. Свидетели происходящего не расстерялись и зафиксировали, как корабль инопланетян вылетел из-за стены. Однако на кадрах нельзя разглядеть чуткую форму объекта.

Местные уфологи отмечают, что такие явления в их краях происходят достаточно редко.

Видео: YouTube - Дмитрий Ворон