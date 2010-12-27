Интерактивное шоу Toyota RAV4Story в "Ленэкспо"

В Toyota решили провести масштабную презентацию автомобиля, не похожую на обычные демонстрации нового автомобиля в салоне или на выставке. Презентацию представят на круговом экране диаметром более 600 м² . Об автомобилях зрителям расскажут спортсмены, представляющие различные экстремальные дисциплины. Посмотреть модели можно будет как в их реальном виде, так и с помощью VR-технологий

Место: Павильон № 7 выставочного комплекса "Ленэкспо" (Большой просп. В. О., д. 107, павильон №7)

Цена: Бесплатно

Возрастное ограничение: 0+

Фото: организаторы