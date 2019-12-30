Интерактивный спектакль впервые показали в Петербургской филармонии

По сюжету брат и сестра с помощью старого шкафа попадают в Белую страну.

В Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича 2 января прошла премьера интерактивного спектакля "Сказка волшебного шкафа".

Автором сценария и режиссером постановки выступил Илья Архипов. Волшебная история, рассказанная в спектакле, происходит в новогоднюю ночь. По сюжету брат и сестра Эмма и Денни с помощью старого шкафа попадают в Белую страну, где живут злая колдунья, Лев и другие обитатели. Чтобы вернуться домой, им приходится пройти через множество испытаний.

Спектакль будет идти только в дни новогодних каникул: 2, 3 и 4 января.

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Фото: Pixabay