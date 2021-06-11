Институт Финляндии в Петербурге решил приостановить работу

В обществе "Финляндия - Россия" подчеркнули, что будущее Института оказалось под вопросом.

Институт России в Финляндии решил приостановить свою работу. По словам главного секретаря общества "Финляндия-Россия" Ниины Синкко, продолжать работу в условиях "изменившейся ситуации с безопасностью" невозможно. Ее цитирует финское издание "Yle".

Синкко отметила, что вести работу в соответствии с ценностями и принципами в Петербурге пока нет возможности. Финляндия не поддерживает действия России на Украине, передало ее слова издание, и потому организация "не хочет рисковать".

Институт Финляндии в Санкт-Петербурге расположен на Большой Конюшенной, 8. Это центр финской культуры, в котором организуют встречи, семинары с писателями, изучают финский язык.

Фото: ВКонтакте / Институт Финляндии в Санкт-Петербурге