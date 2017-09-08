Иностранка в Пулково стащила сумочку у молодой девушки

В Петербурге иностранка похитила сумку на 16 тысяч рублей.

Иностранка не успела покинуть Петербург и получила уголовное дело. В Пулково женщина стащила с ленты досмотра багажа чужую сумку. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

20 летняя девушка лишилась своей сумочки в момент, когда отвлеклась в зоне досмотра. Пассажирка должна была улететь в Гянджу, однако настроение на путешествие испортили в самом начале. Известно, что злоумышленница находилась за пострадавшей, воспользовавшись случаем, она похитила сумочку. В пресс-службе УТ МВД РФ по СЗФО рассказали, что сумма краденого составила 16 тысяч рублей.

Воровку удалось задержать транспортной полиции, ей оказалась 54-летняя женщина из Евросоюза. При досмотре ее багажа, обнаружили ту самую сумку с личными вещами.

В отношении иностранки возбудили уголовное дело по статье "кража". Подозреваемой грозит лишение свободы до 5 лет.