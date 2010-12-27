Иностранец лишился 800 000 рублей в кафе на Невском проспекте

Злоумышленника поймали через день в Ленобласти.

В кафе на Дворцовой площади иностранец лишился крупной суммы денег. Об этом пишет "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", от действий карманника пострадал 35-летний иностранец стал вечером 21 марта, когда ужинал в кафе "Столовая №1" в доме 5 по Невскому проспекту. Злоумышленник украл у иностранца рюкзак, в котором лежало денег и ценностей на сумму 807 000 рублей.

Известно, что турист работает офис-менеджером в фирме австралийского города Мельбурна. В своем рюкзаке иностранец хранил паспорта Гонконга и Австралии, 8000 австралийских долларов и 600 юаней, фотоаппарат стоимостью 24 000 рублей, три объектива стоимостью 9000, 700 и 600 гонконгских долларов и экшн-камера за 550 австралийских долларов.



Карманника поймали на следующий день, в городе Никольское Тосненского района. Им оказался 39-летний местный житель.