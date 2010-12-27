Иномарку бросили у Петропавловской крепости

По словам свидетелей, автомобиль едва не улетел в Неву.

В Петербурге водитель припарковал автомобиль на пляже у Петропавловской крепости. Об этом очевидцы пишут в социальных сетях, публикуя фотографии.

"Чувак на BMW решил отпраздновать 23 февраля, гоняя по Петропавловке. Не рассчитал свои силы и скатился в Кронверкский пролив напротив зоопарка. Вышел, закрыл двери и ушел" - пишут очевидцы.

На фото видно, что автомобиль остановился в нескольких метрах воды. Каким образом он оказался на пляже Петропавловской крепости - не сообщается.