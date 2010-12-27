Инноград Петербурга "ИТМО Хайпарк" получил новую стратегию развития‍

Утверждена программа развития проекта.

Совет директоров "ИТМО Хайпарк" утвердил стратегию развития иннограда, который появится под Санкт-Петербургом. Представители организации отметили, что также был обновлен состав совета.

Напомним, что проект станет частью города-спутника "Южный" Пушкинского района. Пространство будет создан ради подготовке профессиональных кадров, способных заниматься высокотехнологичными отраслями промышленности и науки. Генеральный директор парка заявил, что городок даст толчок к росту цифровой экономики.

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