Инноград Петербурга "ИТМО Хайпарк" получил новую стратегию развития‍

Совет директоров "ИТМО Хайпарк" утвердил стратегию развития иннограда, который появится под Санкт-Петербургом. Представители организации отметили, что также был обновлен состав совета.
Напомним, что проект станет частью города-спутника "Южный" Пушкинского района. Пространство будет создан ради подготовке профессиональных кадров, способных заниматься высокотехнологичными отраслями промышленности и науки. Генеральный директор парка заявил, что городок даст толчок к росту цифровой экономики.
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