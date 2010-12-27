Информацию о городских подземельях объединили в специальном фонде

Теперь местные жители могут получать сведения о состоянии недр города по соответствующему запросу в организацию.

В Петербурге создан специальный фонд геологической информации. В нем будут находиться сведения о петербургских подземельях. Жителям информация будет предоставляться бесплатно. Новые положения вступили в силу с 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Как отмечают специалисты, фонд накапливает знания о первичном обработанном состоянии земельных участков и их недр.Чтобы получить сведения, заявителю необходимо подать письменное прошение о необходимости изучить данные о геологоразведочных работах.

Санкт-Петербург находится в сложных гидрогеологических и инженерно-геологических условиях из-за широкого развития неустойчивых обводненных грунтов, весьма чувствительных к воздействию различных техногенных факторов. На отдельных участках подземные воды могут оказывать крайне негативное влияние на инженерные сооружения, фундаменты и подвалы зданий, водопроводные сети и коммуникации, канализационные коллекторы и тоннели метрополитена, нередко приводя к их преждевременному износу и разрушению отмечают в ответственном ведомстве

Порядок выдачи и требования подписаны первым заместителем председателя Комитета по природопользованию Денисом Матвеевым.

Фото: Piter.tv